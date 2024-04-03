Як працюють шахраї

Загальні збитки для надавачів платіжних послуг, продавців та клієнтів склали близько 833 мільйонів гривень, що на 73% перевищує показники 2022 року.

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Основною причиною більшості випадків шахрайства стало викриття клієнтами своїх особистих даних. У 2023 році на дії соціальної інженерії припадало 80% від загальної суми збитків, тоді як у 2022 році цей показник становив 53%.

Згідно з даними учасників платіжного ринку, у 2023 році найпоширенішими методами соціальної інженерії, що призвели до втрат клієнтів, стали:

Розсилка фальшивих повідомлень від імені державних установ або соціальних фондів із пропозиціями отримати допомогу, після чого клієнти, переходячи за посиланням, вводять свої особисті дані, які потім використовують шахраї для привласнення коштів.

Створення копії SIM-карти клієнта, у тому числі електронної, за допомогою обману з метою отримання кодів доступу до застосунків мобільного зв'язку, що далі використовується для викрадення коштів або отримання кредитів через мобільний банкінг.

Дзвінки від фальшивих представників банківських установ із вимогою надати деталі платіжних карток або здійснити транзакції під виглядом уникнення блокування рахунків, що призводить до фінансових втрат.

Поширення пропозицій в соцмережах і месенджерах про легкий заробіток за виконання дій в Інтернеті, які мають на меті змусити клієнта робити покупки або переказувати гроші шахраям.

Яких збитків зазнали українці

Середній розмір збитку від однієї незаконної транзакції у 2023 році становив 3 065 гривень, збільшившись на 39%. Крім того, кількість активних карток зросла на 13% за 2023 рік, що вказує на зростаюче використання платіжних карт для транзакцій.

Зазначимо, що, починаючи з 2023 року, дані щодо збитків подають не тільки банківські установи, а й оператори поштового зв’язку та небанківські фінансові установи, що отримали право на здійснення емісії та/або еквайрингу електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні послуги",

– пояснюють в НБУ.

Частка збитків у таких установ у загальній сумі збитків від незаконних дій за 2023 рік становила 0,4%, за кількістю випадків – 0,2%.

Як уникнути шахрайства

Щоб не потрапити на "гачок" аферистів, Нацбанк радить дотримуватися кількох настанов:

Ніколи не повідомляйте інформацію про свою платіжну картку, таку як номер картки, дату закінчення терміну дії, CVV-код, дані для входу в інтернет-банкінг.

Особливо важливо тримати в таємниці одноразові паролі з SMS від банку або мобільного оператора, ваші особисті дані.