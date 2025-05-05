Будуть діяти рішуче: як Єврокомісія планує зменшувати енергозалежність від Росії

Європейська комісія хоче запропонувати певні заходи, відносно заборони імпорту всього російського газу. Це важливий крок для посилення енергонезалежності Європи.

Як Європа зменшить залежність від російського газу

Зараз імпорт газу до ЄС з Росії скоротився на приблизно 19% від загального обсягу закупівель палива, здійснених блоком торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Як Росія розвинула партнерство з Бразилією та чи має це вплив на Україну

Щоб просунути план щодо обмеження цієї залежності, ЄС планує запропонувати в червні заборонити весь імпорт газу за новими угодами з Росією та існуючими спотовими контрактами. Ці заходи, що охоплюють спотові контракти, на які припадає близько третини імпорту, набудуть чинності не пізніше кінця 2025 року,

– зазначає Bloomberg.

Потрібно розуміти, що трубопровідний газ та СПГ закуповується саме за старими довгостроковими контрактами з європейськими покупцями. Відносно цих угод діють жорсткі умови: "бери або плати".

Попри те, що план заборон для таких договорів буде представлено уже в червні 2025, набере чинності таке рішення значно пізніше. Найімовірніше це відбудеться до кінця 2027 року.

Зверніть увагу! Як стверджує співрозмовник Bloomberg, усе залежить від здатності блоку імпортувати СПГ альтернативними шляхами. Йдеться, зокрема, про паливо з США, Катару, Канади, а також Африки.