Яких угод щодо постання газу уже досягла Сербія та Росія

Згідно умов нового контракту, Сербія зможе отримувати понад 2,5 мільярди кубометрів природнього газу на рік за допомогою трупроводу "Балканський потік". Ціни за тридцятирічною угодою можуть стати одними з найнижчих в Європі, передає 24 Канал із посиланням Wprost.

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Сербська влада переконана, що газова домовленість із Росією зможе забезпечити стабільність поставок та зберегти вигідні цінові умови.

Звідки ще імпортується газ до Сербії

Наразі внутрішній видобуток у Сербії покриває лише 15% річних потреб. Починаючи із 2023 року, країна імпортує природній газ з Азербайджану через Болгарію. Така інвестиція була профінансована коштами з ЄС. Однак і за таких умов Сербія залишається залежною від російських енергоресурсів.