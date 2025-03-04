Україна планує закуповувати газ з Європи

Це може додатково посилити тиск на і без того напружений європейський ринок, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Так для покриття внутрішнього попиту в наступний опалювальний сезон знадобиться приблизно 3,5 мільярда кубометрів імпорту. Про це повідомив енергетичний чиновник, знайомий із розрахунками. Водночас анонімне джерело зазначило, що фактичні обсяги можуть змінюватися в більший чи менший бік залежно від обставин.

Плани закупівлі газу Україною з'являються в період нестабільності на газовому ринку. Конкуренція за паливо залишається високою, а ціни — підвищеними, оскільки Європа також готується поповнювати свої виснажені запаси,

— пише Bloomberg.

Роман Чумак, виконувач обов’язків генерального директора державної енергетичної компанії Нафтогаз, заявив, що Україна очікує на фінальне затвердження балансу, який визначить прогнозований обсяг споживання, видобутку та імпорту газу.

Важливо! Водночас Міністерство енергетики, яке координує цей процес, поки що не надало коментарів.

Що відбувається з газовою інфраструктурою України

Видання наголошує, що Україна, яка традиційно була великим імпортером природного газу, скоротила закупівлі іноземного палива з 2022 року. Так повномасштабне вторгнення зменшило внутрішнє споживання країни.

Проте пошкодження газової інфраструктури знизило можливості видобутку. Крім того, зима збільшила попит на опалення, що призвело до небезпечно низького рівня запасів та змусило Нафтогаз закуповувати природний газ у Європейському Союзі.

Згідно з даними оператора газотранспортної системи України, лише у лютому було імпортовано 560 мільйонів кубометрів газу. Для порівняння, за весь опалювальний сезон 2023 року було закуплено приблизно 700 мільйонів кубометрів. Про це свідчать оцінки Дениса Сакви, енергетичного аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital (Київ).

Ескалація напруги між президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом може зробити Київ ще більш вразливим до російських атак, що лише загострить проблеми України із постачанням палива,

— йдеться у матеріалі.

Зауважте! Поки ЄС обговорює допомогу Словаччині та Угорщині у фінансуванні зберігання не російського природного газу в українських сховищах наступної зими, Київ розраховує, що угода допоможе захистити власні українські запаси від подальших атак з боку Росії.