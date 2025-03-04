Украина планирует закупать газ из Европы

Это может дополнительно усилить давление на и без того напряженный европейский рынок, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так для покрытия внутреннего спроса в следующий отопительный сезон понадобится примерно 3,5 миллиарда кубометров импорта. Об этом сообщил энергетический чиновник, знакомый с расчетами. В то же время анонимный источник отметил, что фактические объемы могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от обстоятельств.

Планы закупки газа Украиной появляются в период нестабильности на газовом рынке. Конкуренция за топливо остается высокой, а цены - повышенными, поскольку Европа также готовится пополнять свои истощенные запасы,

- пишет Bloomberg.

Роман Чумак, исполняющий обязанности генерального директора государственной энергетической компании Нафтогаз, заявил, что Украина ожидает финальное утверждение баланса, который определит прогнозируемый объем потребления, добычи и импорта газа.

Важно! В то же время Министерство энергетики, которое координирует этот процесс, пока не предоставило комментариев.

Что происходит с газовой инфраструктурой Украины

Издание отмечает, что Украина, которая традиционно была крупным импортером природного газа, сократила закупки иностранного топлива с 2022 года. Так полномасштабное вторжение уменьшило внутреннее потребление страны.

Однако повреждение газовой инфраструктуры снизило возможности добычи. Кроме того, зима увеличила спрос на отопление, что привело к опасно низкому уровню запасов и заставило Нафтогаз закупать природный газ в Европейском Союзе.

Согласно данным оператора газотранспортной системы Украины, только в феврале было импортировано 560 миллионов кубометров газа. Для сравнения, за весь отопительный сезон 2023 года было закуплено примерно 700 миллионов кубометров. Об этом свидетельствуют оценки Дениса Саквы, энергетического аналитика инвестиционной компании Dragon Capital (Киев).

Эскалация напряжения между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом может сделать Киев еще более уязвимым к российским атакам, что только обострит проблемы Украины с поставками топлива,

- говорится в материале.

Заметьте! Пока ЕС обсуждает помощь Словакии и Венгрии в финансировании хранения не российского природного газа в украинских хранилищах следующей зимой, Киев рассчитывает, что соглашение поможет защитить собственные украинские запасы от дальнейших атак со стороны России.