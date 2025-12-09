"Серйозна справа": Орбан оголосив про угоду з Туреччиною щодо російського газу

Угорщина залежить від імпорту російського газу і не збирається від нього відмовлятися. Тому Будапешт домовився з Туреччиною, що та забезпечить постачання російських енергоносіїв до країни.

Про що домовилися Орбан та Ердоган?

Про це повідомив угорський прем'єр-міністр під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, передає 24 Канал з посиланням на MTI.

Прем'єр зауважив, що енергетичні питання були важливим предметом обговорення під час зустрічі з турецьким лідером.

Він нагадав, що нещодавно Угорщині вдалося домовитися зі США про виключення з-під дії санкцій, запроваджених проти російського газу та нафти. Також Будапешт досяг домовленостей з Росією про продовження постачань палива.

Сьогодні ж домовилися з Ердоганом, що Туреччина забезпечить маршрути для цих поставок,

– зауважив Орбан.

Угорський політик наголосив, що ці гарантії є "серйозною справою", яка необхідна для економіки його країни. Адже лише у 2025 році Угорщина отримала через Туреччину близько 7,5 мільярда кубометрів газу.

Після переговорів ми сповнені найкращих надій щодо політичної, енергетичної, економічної та оборонної співпраці між Угорщиною та Туреччиною,

– додав Орбан.

Варто знати! Прем'єр Угорщини зауважив, що енергетична співпраця між Угорщиною та Туреччиною посилюється, оскільки найбільші енергокомпанії країн взаємодіють між собою.

Про що Орбан домовився зі США?

На початку листопада Орбан зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом, після чого США послабили санкції проти Росії заради Угорщини.

Після зустрічі угорський прем'єр заявив, що отримав від Вашингтона гарантії, які дозволять уникнути обмежень на імпорт російського газу та нафти. І це, мовляв, допоможе зберегти низькі тарифи для угорців, пише Telex.

Орбан зазначив, що домовленості стосуються двох ключових трубопроводів:

нафтового "Дружба";

та газового "Турецький потік".

Ми отримали загальне звільнення від санкцій щодо цих напрямків,

– підтвердив прем'єр.

Зауважте! Орбан запевняв, що США зробили для Угорщини безстроковий виняток з-під дії антиросійських санкцій. Проте у Білому домі підкреслили, що надали звільнення Будапешту лише на один рік.

Як Угорщина тримається за російський газ?