"Серьезное дело": Орбан объявил о сделке с Турцией по российскому газу

Венгрия зависит от импорта российского газа и не собирается от него отказываться. Поэтому Будапешт договорился с Турцией, что та обеспечит поставки российских энергоносителей в страну.

О чем договорились Орбан и Эрдоган?

Об этом сообщил венгерский премьер-министр во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, передает 24 Канал со ссылкой на MTI.

Премьер отметил, что энергетические вопросы были важным предметом обсуждения во время встречи с турецким лидером.

Он напомнил, что недавно Венгрии удалось договориться с США об исключении из-под действия санкций, введенных против российского газа и нефти. Также Будапешт достиг договоренностей с Россией о продлении поставок топлива.

Сегодня же договорились с Эрдоганом, что Турция обеспечит маршруты для этих поставок,

– отметил Орбан.

Венгерский политик отметил, что эти гарантии являются "серьезным делом", которое необходимо для экономики его страны. Ведь только в 2025 году Венгрия получила через Турцию около 7,5 миллиарда кубометров газа.

После переговоров мы полны лучших надежд относительно политического, энергетического, экономического и оборонного сотрудничества между Венгрией и Турцией,

– добавил Орбан.

Стоит знать! Премьер Венгрии отметил, что энергетическое сотрудничество между Венгрией и Турцией усиливается, поскольку крупнейшие энергокомпании стран взаимодействуют между собой.

О чем Орбан договорился с США?

В начале ноября Орбан встретился с американским президентом Дональдом Трампом, после чего США ослабили санкции против России ради Венгрии.

После встречи венгерский премьер заявил, что получил от Вашингтона гарантии, которые позволят избежать ограничений на импорт российского газа и нефти. И это, мол, поможет сохранить низкие тарифы для венгров, пишет Telex.

Орбан отметил, что договоренности касаются двух ключевых трубопроводов:

нефтяного "Дружба";

и газового "Турецкий поток".

Мы получили общее освобождение от санкций в отношении этих направлений,

– подтвердил премьер.

Заметьте! Орбан уверял, что США сделали для Венгрии бессрочное исключение из-под действия антироссийских санкций. Однако в Белом доме подчеркнули, что предоставили освобождение Будапешту только на один год.

