Укр Рус
Економіка Новини економіки Індія шукає лазівку: Нью-Делі просить США про поступки для відмови від нафти з Росії
25 вересня, 15:01
4

Індія шукає лазівку: Нью-Делі просить США про поступки для відмови від нафти з Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Індія продовжує купувати російську нафту, але намагається домовитися з США про можливість закупівель нафти з Ірану та Венесуели, які під санкціями.
  • Індія імпортує майже 90% своєї нафти, і російська нафта пропонується за зниженими цінами, що вигідно для країни, але переговори з США можуть вплинути на імпортну стратегію.

Індія продовжує купувати російську нафту, попри тиск США. Однак Нью-Делі намагається домовитися з Вашингтоном і готовий значно скоротити імпорт з Росії, проте за умови поступок від адміністрації Трампа.

Яку альтернативу пропонує Індія? 

Зокрема, Індія просить США дозволити закупівлі сирої нафти в Ірану та Венесуели, які знаходяться під американськими санкціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Російська нафта живить індійський експорт: продажі пального злетіли до максимумів 

Це прохання передала індійська делегація час зустрічей з американськими посадовцями, перебуваючи цього тижня у США.

Представники Індії наголосили, що одночасне припинення імпорту для індійських НПЗ з усіх великих виробників нафти може призвести до стрімкого зростання світових цін на сировину.

  • Зауважимо, що індійські високопосадовці до США на переговори після того, як Вашингтон запровадив значні мита на імпорт Індії через її закупівлі нафти у Росії.
  • А міністр торгівлі Індії Піюш Гоял цього тижня у Нью-Йорку заявив, що Нью-Делі планує також збільшити закупівлі американської нафти та газу. 

Наші цілі енергетичної безпеки передбачають значну участь США, 
– зазначив міністр. 

Чому Індії важко відмовитися від Російської нафти? 

Майже 90% потреб Індії у нафті покриваються за допомогою імпорту. А оскільки Росія через війну проти України втратила західні ринки, то змушена продавати нафту за зниженими цінами, що вигідно для Нью-Делі. 

Разом з тим Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільша приватна нафтопереробна компанія країни Reliance Industries Ltd. цього року зупинила закупівлі нафти з Венесуели через посилення санкцій США. 

  • Індійські НПЗ могли б більше купувати близькосхідної нафти, проте це буде дорожче і підвищить загальні витрати на імпорт.
  • Зокрема, у липні цього року індійські компанії платили в середньому 68,90 долара за барель російської нафти, тоді як за нафту з Саудівської Аравії – 77,50 долара, а зі США – 74,20 долара.

Важливо! Індія залишається найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується танкерами. За даними Visual Capitalist, лише у 2024 році імпорт російської нафти до Індії перевищив 1,7 мільйона барелів на день. 

Як США тиснуть на Індію за купівлю російської нафти? 

  • США запровадили 50% мита на індійський імпорт, намагаючись таким чином покарати Нью-Делі за закупівлі російської нафти. Рішення Дональда Трампа набрало чинності в середу, 27 серпня, опівночі за часом Вашингтона, і фактично подвоїло попередні 25% мита, ставши найвищими серед усіх азійських країн.

  • Однак вплив нових тарифів виявився тимчасовим: після їх запровадження обсяги закупівель знову почали зростати. Відомо, що індійські нафтопереробники продовжуватимуть імпорт російської нафти у листопаді та грудні, хоч обсяги постачань, ймовірно, залишатимуться нижчими за пікові показники минулих років.

  • Попри тиск США, Індія заявила про намір продовжувати купувати російську нафту. Міністерка фінансів Нірмала Сітхараман наголосила, що закупівлі здійснюватимуться з урахуванням національних інтересів та стану державного бюджету.