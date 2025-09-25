Індія продовжує купувати російську нафту, попри тиск США. Однак Нью-Делі намагається домовитися з Вашингтоном і готовий значно скоротити імпорт з Росії, проте за умови поступок від адміністрації Трампа.

Яку альтернативу пропонує Індія?

Зокрема, Індія просить США дозволити закупівлі сирої нафти в Ірану та Венесуели, які знаходяться під американськими санкціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це прохання передала індійська делегація час зустрічей з американськими посадовцями, перебуваючи цього тижня у США.

Представники Індії наголосили, що одночасне припинення імпорту для індійських НПЗ з усіх великих виробників нафти може призвести до стрімкого зростання світових цін на сировину.

Зауважимо, що індійські високопосадовці до США на переговори після того, як Вашингтон запровадив значні мита на імпорт Індії через її закупівлі нафти у Росії.

А міністр торгівлі Індії Піюш Гоял цього тижня у Нью-Йорку заявив, що Нью-Делі планує також збільшити закупівлі американської нафти та газу.

Наші цілі енергетичної безпеки передбачають значну участь США,

– зазначив міністр.

Чому Індії важко відмовитися від Російської нафти?

Майже 90% потреб Індії у нафті покриваються за допомогою імпорту. А оскільки Росія через війну проти України втратила західні ринки, то змушена продавати нафту за зниженими цінами, що вигідно для Нью-Делі.

Разом з тим Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільша приватна нафтопереробна компанія країни Reliance Industries Ltd. цього року зупинила закупівлі нафти з Венесуели через посилення санкцій США.

Індійські НПЗ могли б більше купувати близькосхідної нафти, проте це буде дорожче і підвищить загальні витрати на імпорт.

Зокрема, у липні цього року індійські компанії платили в середньому 68,90 долара за барель російської нафти, тоді як за нафту з Саудівської Аравії – 77,50 долара, а зі США – 74,20 долара.

Важливо! Індія залишається найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується танкерами. За даними Visual Capitalist, лише у 2024 році імпорт російської нафти до Індії перевищив 1,7 мільйона барелів на день.

Як США тиснуть на Індію за купівлю російської нафти?