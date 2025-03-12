Імпорт російської нафти відновлюється: головний покупець збільшує закупівлі
- Імпорт російської нафти в Індію відновився у березні, майже досягнувши звичних обсягів після тримісячного зниження, завдяки суднам, що не потрапили під санкції, та перенаправленню поставок з Туреччини.
- Санкції США проти російського тіньового флоту мають слабкі місця, що дозволило суднам з чорного списку відвантажити нафту, призвівши до зростання постачань з Росії.
Імпорт російської нафти в Індію відновився у березні, майже досягнувши звичних обсягів після тримісячного зниження. Це стало можливим завдяки суднам, що не потрапили під санкції, а також перенаправленню деяких поставок з Туреччини.
Відновлення поставок російської нафти
Відновлення постачання російської нафти в Індію допомагає розвʼязати проблему дефіциту через санкції США проти Росії, що знижує ціни на нафту з Близького Сходу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Зупинка постачання російської нафти до Чехії: Reuters назвали причину проблем з транспортуванням
При цьому, санкції США проти російського тіньового флоту мають слабкі місця, оскільки судна, що потрапили до чорного списку, вперше за рік відвантажили нафту. Це призвело до значного зростання постачань з Росії.
Цікаво! До цього, імпорт нафти з США до Індії в січні різко зріс порівняно з груднем, що зробило Вашингтон п'ятим найбільшим постачальником нафти для Нью-Делі. Індія погодилась збільшити імпорт нафти та газу зі США, аби зменшити торгівельний дисбаланс та уникнути мит.
Американські санкції проти нафтової галузі Росії
- 10 січня США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема її нафтової галузі, яка є основним джерелом фінансування війни в Україні.
- Вони охопили найбільші компанії, такі як Газпромнефть і Сургутнефтегаз, а також страховиків, постачальників послуг нафтогазового сектору, посадовців та 183 судна, що належали до тіньового флоту, який транспортував російську нафту.
- Ці санкції змусили Індію та Китай, найбільших покупців російської нафти, шукати нових постачальників, зокрема з Близького Сходу, Африки та Америки.