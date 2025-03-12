Імпорт російської нафти відновлюється: головний покупець збільшує закупівлі

Імпорт російської нафти в Індію відновився у березні, майже досягнувши звичних обсягів після тримісячного зниження. Це стало можливим завдяки суднам, що не потрапили під санкції, а також перенаправленню деяких поставок з Туреччини.

Відновлення поставок російської нафти

Відновлення постачання російської нафти в Індію допомагає розвʼязати проблему дефіциту через санкції США проти Росії, що знижує ціни на нафту з Близького Сходу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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При цьому, санкції США проти російського тіньового флоту мають слабкі місця, оскільки судна, що потрапили до чорного списку, вперше за рік відвантажили нафту. Це призвело до значного зростання постачань з Росії.

Цікаво! До цього, імпорт нафти з США до Індії в січні різко зріс порівняно з груднем, що зробило Вашингтон п'ятим найбільшим постачальником нафти для Нью-Делі. Індія погодилась збільшити імпорт нафти та газу зі США, аби зменшити торгівельний дисбаланс та уникнути мит.

Американські санкції проти нафтової галузі Росії