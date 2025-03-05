Чому Чехія припинила отримувати російську нафту

Річ у тім, що саме ці обмеження набрали чинності 27 лютого, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Видання повідомляє, що у польського власника чеських заводів Orlen виникли проблеми під час оплати на адресу Роснєфті. Тому російська сторона скасувала номінації на постачання нафти в березні 2025 року.

Зокрема чеський міністр промисловості Лукаш Влчек в прямому етері місцевого телебачення, підтвердив, що припинення постачання сталося через проблеми з оплатою. Однак про санкції від не загадав.

Контракт на постачання нафти чеській компанії Orlen Unipetrol закінчується в середині 2025 року. Водночас Чеська Республіка вже з липня планує повністю перейти на альтернативний нафтопровід TAL.

Важливо! Це означатиме остаточне припинення імпорту російської нафти.

