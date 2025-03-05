Так державні резерви допоможуть компенсувати дефіцит нафтопродуктів і нафти, передає 24 Канал з посиланням на оператора чеських нафтопроводів компанію MERO ČR.

Компанія MERO ČR має інформацію про призупинення постачання нафти до Чехії через нафтопровід "Дружба". Ми перебуваємо на зв’язку з усіма нашими партнерами, передусім із компанією Orlen Unipetrol та Адміністрацією державних матеріальних резервів, і оперативно вирішуємо ситуацію,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема станом на зараз суттєвих обмежень у постачанні нафти до чеських нафтопереробних заводів не спостерігається. MERO ČR заявила, що готова до подібних ситуацій.

Крім того, завдяки державним матеріальним резервам можливо компенсувати короткостроковий дефіцит нафти та нафтопродуктів. Це можливо терміном до 90 днів.

Також MERO ČR уже повністю технічно підготовлена до запуску проєкту TAL-PLUS. Завдяки йому пропускна спроможність нафтопроводу TAL була збільшена настільки, що він здатен повністю покрити потреби обох нафтопереробних заводів на території Чеської Республіки,

– повідомили на сайті MERO ČR.

Ба більше, 4 березня успішно завершено останні випробування під навантаженням. Тому MERO ČR готова впоратися з новою ситуацією без значних проблем.

Важливо! У разі надзвичайної ситуації нафтопроводи TAL та IKL вже зараз можуть бути використані як повноцінна альтернатива нафтопроводу "Дружба".