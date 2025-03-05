Почему Чехия прекратила получать российскую нефть

Дело в том, что именно эти ограничения вступили в силу 27 февраля, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Издание сообщает, что у польского владельца чешских заводов Orlen возникли проблемы при оплате в адрес Роснефти. Поэтому российская сторона отменила номинации на поставку нефти в марте 2025 года.

В частности чешский министр промышленности Лукаш Влчек в прямом эфире местного телевидения, подтвердил, что прекращение поставок произошло из-за проблем с оплатой. Однако о санкциях от не упомянул.

Контракт на поставку нефти чешской компании Orlen Unipetrol заканчивается в середине 2025 года. В то же время Чешская Республика уже с июля планирует полностью перейти на альтернативный нефтепровод TAL.

Важно! Это будет означать окончательное прекращение импорта российской нефти.

