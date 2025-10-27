Торговельна напруга: три країни ЄС вимагають захисних заходів щодо імпорту з України

Аграрні міністри трьох країн Євросоюзу ініціювали обговорення на запровадження захисних заходів у торговельних угодах ЄС, зокрема з Україною. Це питання цікавить Словаччину, Угорщину та Румунію.

Що вимагають Угорщина, Словаччина та Румунія?

Обговорення має відбутися на засіданні Ради ЄС з сільського господарства 27 жовтня у Люксембурзі, пише 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

Про це йдеться у тексті листа, текст якого є в розпорядженні видання. Він адресований європейським комісарам з торгівлі Марошу Шефчовичу та з сільського господарства Крістофу Хансену.

На вимогу Угорщини, Словаччини та Румунії Рада ЄС з питань сільського господарства обговорить захисні заходи щодо торговельної угоди ЄС та України,

– йдеться у матеріалі.

Дискусія щодо питання на Раді Європейського Союзу запланована увечері в понеділок, 27 жовтня. Про це повідомили Європейській правді у раді ЄС.

Крім того, міністри Євросоюзу повинні заслухати доповідь:

про стан сільського господарства в Україні через російську агресію; про проблеми експорту сільгосппродукції.

Зверніть увагу! В обговоренні візьме участь віцепрем’єр України Тарас Качка.

Ми вважаємо, що… Угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною (DCFTA) не враховує належним чином інтереси фермерів та виробників харчових продуктів Європейського Союзу. Тому ми вважаємо за важливе запровадити ефективні захисні заходи,

– йдеться у листі.

Вони вважають, що закладена тарифна квота, яка встановлена на рівні ЄС, "сама по собі не може забезпечити достатній захист для прикордонних держав-членів". Тому країни закликають Європейську комісію запропонувати автоматично застосовувані регіональні захисні механізми для прикордонних держав-членів шляхом установлення індивідуальних обсягів-тригерів (квот) для найбільш чутливих сільськогосподарських продуктів.

Основою для визначення квот "мають бути нормальні, довоєнні двосторонні торговельні потоки між кожною прифронтовою державою-членом та Україною". Також у листі акцентують на проблемі імпорту кукурудзи

Важливо! Європейську комісію закликають ще створити спеціальний фонд для компенсації збитків, яких можуть зазнати сільськогосподарські виробники у прифронтових державах-членах внаслідок надмірного імпорту з України в майбутньому.

Які ще країни були незадоволені угодою?

П’ять держав Європейського Союзу вже раніше висловлювали своє незадоволення торговою угодою з Україною. Про це також писала Європейська правда.

У список увійшли – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія. Вони заявили, що угода може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.

