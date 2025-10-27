Торговельна напруга: три країни ЄС вимагають захисних заходів щодо імпорту з України
- Аграрні міністри Словаччини, Угорщини та Румунії ініціювали обговорення захисних заходів щодо імпорту з України на засіданні Ради ЄС 27 жовтня.
- Країни закликають Єврокомісію запропонувати регіональні захисні механізми та створити фонд для компенсації збитків від надмірного імпорту з України.
Аграрні міністри трьох країн Євросоюзу ініціювали обговорення на запровадження захисних заходів у торговельних угодах ЄС, зокрема з Україною. Це питання цікавить Словаччину, Угорщину та Румунію.
Що вимагають Угорщина, Словаччина та Румунія?
Обговорення має відбутися на засіданні Ради ЄС з сільського господарства 27 жовтня у Люксембурзі, пише 24 Канал з посиланням на Європейську правду.
Читайте також Принесе мільярди в бюджет: продовжили "транспортний безвіз" України з ЄС
Про це йдеться у тексті листа, текст якого є в розпорядженні видання. Він адресований європейським комісарам з торгівлі Марошу Шефчовичу та з сільського господарства Крістофу Хансену.
На вимогу Угорщини, Словаччини та Румунії Рада ЄС з питань сільського господарства обговорить захисні заходи щодо торговельної угоди ЄС та України,
– йдеться у матеріалі.
Дискусія щодо питання на Раді Європейського Союзу запланована увечері в понеділок, 27 жовтня. Про це повідомили Європейській правді у раді ЄС.
Крім того, міністри Євросоюзу повинні заслухати доповідь:
- про стан сільського господарства в Україні через російську агресію;
- про проблеми експорту сільгосппродукції.
Зверніть увагу! В обговоренні візьме участь віцепрем’єр України Тарас Качка.
Ми вважаємо, що… Угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною (DCFTA) не враховує належним чином інтереси фермерів та виробників харчових продуктів Європейського Союзу. Тому ми вважаємо за важливе запровадити ефективні захисні заходи,
– йдеться у листі.
Вони вважають, що закладена тарифна квота, яка встановлена на рівні ЄС, "сама по собі не може забезпечити достатній захист для прикордонних держав-членів". Тому країни закликають Європейську комісію запропонувати автоматично застосовувані регіональні захисні механізми для прикордонних держав-членів шляхом установлення індивідуальних обсягів-тригерів (квот) для найбільш чутливих сільськогосподарських продуктів.
Основою для визначення квот "мають бути нормальні, довоєнні двосторонні торговельні потоки між кожною прифронтовою державою-членом та Україною". Також у листі акцентують на проблемі імпорту кукурудзи
Важливо! Європейську комісію закликають ще створити спеціальний фонд для компенсації збитків, яких можуть зазнати сільськогосподарські виробники у прифронтових державах-членах внаслідок надмірного імпорту з України в майбутньому.
Які ще країни були незадоволені угодою?
П’ять держав Європейського Союзу вже раніше висловлювали своє незадоволення торговою угодою з Україною. Про це також писала Європейська правда.
У список увійшли – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія. Вони заявили, що угода може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.
Що закуповує сама Україна?
Водночас Україна активно закуповує деякі продукти. Наприклад, імпорт саме агропродукції збільшився на майже 10% у першій половині 2025 року, а овочів – на 64%.
Головним постачальником сільськогосподарської продукції в України була Польща.