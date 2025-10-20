Росіяни ледь не щодня атакують українську енергосистему, через що не вистачає потужності. Бізнес уже живе за графіком обмеження потужності, проте для населення ГПВ поки не запроваджені.

Чи будуть графіки відключення світла в Україні?

Про стан енергосистемі та ймовірні відключення розповів голова Укренерго Віталій Зайченко в етері марафону "Єдині новини", передає 24 Канал.

За словами Віталія Зайченка, нині в Україні немає графіка погодинних відключень світла, проте ризик їх повернення існує до завершення війни. Українській енергосистемі попри це не вистачає потужності.

Відбувається імпорт кожного дня, але цей імпорт є недостатнім. Зараз введені графіки обмеження потужності з 16:00 до 22:00 для промислових підприємств, тому що потужності ще не вистачає після російських ударів,

– розповів Зайченко.

Які види відключень світла існують?

Застосування різних графіків відключень залежить від потреби в ремонтах, обладнання, а також необхідності стабілізації енергосистеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Відключення бувають декількох типів:

Аварійні – екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкодження в результаті обстрілів).

У таких випадках застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні (погодинні) – це вже графіки погодинних відключень (ГПВ).

Їх застосовують у випадку, коли є пікові навантаження та потреба збалансуванні енергосистеми.

Планові (для планових ремонтів) – про такі відключення оператор системи розподілу заздалегідь попереджає споживачів.

Що відомо про підготовку України до зими?