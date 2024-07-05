"Індекс бензину" в Україні та Європі: як ціна пального співвідноситься з зарплатами

Аналітики порахували індекс бензину в Європі та Україні, вказавши, скільки літрів бензину можна купити на середню зарплату в Україні та Європі. Наприклад, у червні 2024 року вартість бензину в Європі суттєво варіювалася.

Який індекс бензину в різних країнах

У червні 2024 року вартість бензину в Європі варіювалася значно: 1 літр бензину в Казахстані коштував 58 центів, тоді як у Нідерландах – 3,03 долара, тобто більш ніж у 5 разів дорожче.

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В Україні бензин у середньому коштував 59,4 гривні (1,47 долара) за літр, що забезпечило нашій країні 10-те місце на континенті. До десятки найдешевших країн також увійшли:

Туреччина – 1,30 долара за літр;

Молдова – 1,38 долара за літр;

Болгарія – 1,44 долара за літр.

Найвигідніше співвідношення ціни бензину до зарплат мають не країни з найдешевшим бензином, а ті, де високі зарплати.

Середньостатистичний житель Швейцарії на середню зарплату може «заправитися» на 2 945 літрів, люксембуржець — на 2 594 літри, а данець — на 1 922 літри.

В Україні, згідно з найсвіжішими даними Пенсійного фонду, середня зарплата по країні складає 15 434 гривні (або 12 424 гривні чистими). Таким чином, середньостатистичний українець на свою зарплату може заправитися на 209 літрів, що є останнім показником серед 43 країн рейтингу. Рік тому цей показник був на 32 літри більше – 241 літр.