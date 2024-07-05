Какой индекс бензина в разных странах

В июне 2024 года стоимость бензина в Европе варьировалась значительно: 1 литр бензина в Казахстане стоил 58 центов, тогда как в Нидерландах – 3,03 доллара, то есть более чем в 5 раз дороже.

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В Украине бензин в среднем стоил 59,4 гривны (1,47 доллара) за литр, что обеспечило нашей стране 10-е место на континенте. В десятку самых дешевых стран также вошли:

Турция – 1,30 доллара за литр;

Молдова – 1,38 доллара за литр;

Болгария – 1,44 доллара за литр.

Самое выгодное соотношение цены бензина к зарплатам имеют не страны с самым дешевым бензином, а те, где высокие зарплаты.

Например! Среднестатистический житель Швейцарии на среднюю зарплату может "заправиться" на 2 945 литров, люксембуржец – на 2 594 литра, а датчанин – на 1 922 литра.

В Украине, согласно самым свежим данным Пенсионного фонда, средняя зарплата по стране составляет 15 434 гривны (или 12 424 гривны чистыми). Таким образом, среднестатистический украинец на свою зарплату может заправиться на 209 литров, что является последним показателем среди 43 стран рейтинга. Год назад этот показатель был на 32 литра больше – 241 литр.