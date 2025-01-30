Індекс Біг-Мака: як оцінили курс валюти в Україні

Гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу. Це можна побачити в оновленому індексі Біг-Мака.

Що таке індекс Біг-Маку

Станом на зараз Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США – 5,79 доларів, пише 24 канал з посиланням на дані рейтингу The Economist за січень 2025 року.

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Індекс Біг-Маку Big Mac index було розроблено The Economist у 1986 році. Його розрахунок базується на паритеті купівельної спроможності (або ПКС), за якою курс валюти має зрівнювати вартість кошика товарів (бургера) у різних країнах.

Який індекс Біг-Маку щодо гривні

Зараз курс української валюти недооцінений на 50,7%, якщо порівнювати з обмінним курсом 42,0 гривні/долар. Водночас курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 гривні/долар.

Взагалі за останні роки дані демонструють істотну недооціненість гривні. Але це заважає їй й далі девальвувати.

Зауважте! Так у 2024 році українська гривня перебувала на восьмому місці з кінця в індексі Біг-Мака.

Індекс Біг-Маку та інші валюти

Найбільш недооціненими валютами у січні 2025 року також стали грошові одиниці таких країн:

Тайвань;

Індонезія;

Індія;

Єгипет;

ПАР.

Переоціненими валютами є:

швейцарський франк (на 38,0%);

аргентинський песо (на 20,1%);

уругвайський песо (на 19,3%);

норвезька крона (на 15,3%),;

євро (на 2,8%);

колон Коста-Ріки (на 1,9%).

Цікаво! Зі списку зник британський фунт, однак потрапила валюта Коста-Ріки.