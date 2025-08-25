Укр Рус
Економіка Новини економіки Максимально необ'єктивно: у Держстаті закликали не оцінювати інфляцію за "індексом борщу"
25 серпня, 18:23
2

Максимально необ'єктивно: у Держстаті закликали не оцінювати інфляцію за "індексом борщу"

Валерія Моргун
Основні тези
  • Очільник Держстату Арсен Макарчук закликав не оцінювати інфляцію за "індексом борщу", оскільки це необ'єктивний показник.
  • Макарчук підкреслив, що борщ не має сталого рецепта і не відображає зміну цін в країні, тому для оцінки інфляції важливий ширший споживчий кошик.

Очільник Державної служби статистики Арсен Макарчук вважає, що борщовий набір не є статистичним показником. Ба більше, Макарчук закликає не оцінювати інфляцію лише за цим критеріям.

Що не так з "індексом борщу"?

На думку голови Держстату, це є максимально необ'єктивним показником, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Арсена Макарчука.

Читайте також Інфляція б'є по гаманцях: зростання зарплат у 2025 році буде меншим, ніж очікувалось 

Згідно з його слів, борщ не має сталого рецепта. Ба більше, ця страва містить замало інгредієнтів для того, аби об'єктивно відображати зміну цін в країні.

Борщовий набір не є статистичним показником,
– заявив Макарчук.

Він додав, що борщ не вимагається жодними європейськими правилами. Крім того, він не має запиту з боку клієнтів.

А головна складність, як зазначив глава Держстату, полягає в тому, що борщ не має універсального рецепта:

  1. борщ всі варять по-різному;
  2. беруть різну кількість продуктів;
  3. різний обсяг.

З цього й виходить, розрахунок його вартості завжди буде суб’єктивним. Однак попри це, у Державній службі статистики спробували здійснити такий розрахунок.

Він максимально необ’єктивний, тому що ми керувались рецептом, який нам подобається, іншим людям можуть подобатись інші пропорції,
– пояснив Арсен Макарчук.

Він також назвав й інші причини, чому оцінювати інфляцію лише за "борщовим набором" некоректно. Наприклад, те, що українці не їдять борщ щодня і виключно його.

Для оцінки інфляції важливо мати набагато ширший кошик, який включає не тільки продукти, а й оплату комунальних послуг, енергоносії, паливо та інші витрати домогосподарств,
– наголосив Макарчук.

Цікаво! У відомстві дійсно спробували підрахувати вартість трилітрової каструлі борщу. Так у Харківській області пісний борщ коштує близько 80 гривень, а страва з м’ясом – 141,80 гривень.

Що відомо про індекс борщу?

  • Індекс борщу – це середня вартість інгредієнтів для цієї страви за класичним рецептом. Розрахунок робиться за аналогією з міжнародним індексом БігМаку.
  • За рік індекс борщу збільшився на 27%.