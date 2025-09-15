Зростання південнокорейського індексу відбулося на фоні того, що уряд скасував план підвищення податків. І навіть попри деяке зниження до закриття, індекс утримав позитивну динаміку. Тим часом на інших азійських ринках спостерігалася змішана картина.

Як змінився південнокорейський індекс?

Відомо, що індекс Kospi на початку торгів у понеділок, 15 вересня, зріс до 3 420,23, що стало його 10-м зростанням поспіль, а закриття індексу відбулося на рівні 3 407,31, передає 24 Канал з посиланням на CNBС.

Гонконзький індекс Hang Seng зріс на 0,23%, а індекс Hang Seng Tech зріс на 0,27%.

Китайський індекс CSI 300 зріс на 0,24% і закрився на позначці 4533,06.

Австралійський індекс ASX/SP 200 впав на 0,13% і завершив день на рівні 8 853.

Натомість японський та малайзійський ринки були закриті на свята.

Цікаво, що ф'ючерси на акції США майже не змінилися на початку азійських торгів. Причиною цього є засідання Федеральної резервної системи США цього тижня, де центральний банк може знизити процентні ставки після завершення засідання.

Минулого тижня в США індекс Nasdaq Composite закрився на рекордно високому рівні, де зріс на 2%. Натомість індекс SP 500 з початку тижня зріс на 1,6%, показавши найкращий тижневий показник з початку серпня.

Зверніть увагу! В інших частинах Азійсько-Тихоокеанського регіону торги були неоднозначними через те, що інвестори стежили за переговорами між США та Китаєм в Іспанії. Переговори стосувалися національної безпеки, економіки та торгівлі, включаючи майбутній термін продажу китайського додатку TikTok та американські тарифи.

Як події впливають на ринок акцій у світі?