Рост южнокорейского индекса произошел на фоне того, что правительство отменило план повышения налогов. И даже несмотря на некоторое снижение к закрытию, индекс удержал положительную динамику. Между тем на других азиатских рынках наблюдалась смешанная картина.

Как изменился южнокорейский индекс?

Известно, что индекс Kospi в начале торгов в понедельник, 15 сентября, вырос до 3 420,23, что стало его 10-м ростом подряд, а закрытие индекса произошло на уровне 3 407,31, передает 24 Канал со ссылкой на CNBС.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,23%, а индекс Hang Seng Tech вырос на 0,27%.

Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,24% и закрылся на отметке 4533,06.

Австралийский индекс ASX/SP 200 упал на 0,13% и завершил день на уровне 8 853.

Зато японский и малазийский рынки были закрыты на праздники.

Интересно, что фьючерсы на акции США почти не изменились в начале азиатских торгов. Причиной этого является заседание Федеральной резервной системы США на этой неделе, где центральный банк может снизить процентные ставки после завершения заседания.

На прошлой неделе в США индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордно высоком уровне, где вырос на 2%. Зато индекс SP 500 с начала недели вырос на 1,6%, показав лучший недельный показатель с начала августа.

Обратите внимание! В других частях Азиатско-Тихоокеанского региона торги были неоднозначными из-за того, что инвесторы следили за переговорами между США и Китаем в Испании. Переговоры касались национальной безопасности, экономики и торговли, включая будущий срок продажи китайского приложения TikTok и американские тарифы.

Как события влияют на рынок акций в мире?