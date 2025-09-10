Что происходит с акциями польских компаний?
На атаку российских "Шахедов", которая произошла в ночь на среду, 10 сентября, польский фондовый рынок отреагировал ощутимым снижением. Индекс Варшавской биржи упал более чем на 2%, пишет 24 Канал.
Смотрите также "А сейчас что": как поляки в сети реагируют на атаку дронами
Наибольшее падение зафиксировано у многонациональной нефтегазовой компании PKN Orlen, акции которой подешевели более почти на 3%. Снижение также коснулось ведущих банков страны: котировки Alior упали на 2,5%, а Bank Pekao - на 2,3%.
Акции польских компаний по состоянию на 10 сентября / фото investing.com
На этом фоне положительную динамику показала только холдинговая компания CD Projekt, известная сериями игр "Ведьмак" и Cyberpunk 2077. Ее акции подорожали на 1,1%.
Что нужно знать о российских дронах в Польше?
В ночь на 10 сентября во время массированной атаки на Украину в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных дронов типа "Шахед". В Вооруженных силах Польши назвали эти инциденты как "беспрецедентные" нарушения государственной границы.
Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что уже проинформировал о происшествии Генерального секретаря НАТО. По словам политика, вероятно, это была масштабная провокация со стороны России.
Отдельную информацию обнародовал польский журналист Марек Будзиш. Ссылаясь на отчет от 2 июля, он сообщил, что среди обломков сбитых в Украине российских дронов находят 4G-модемы с SIM-картами польских мобильных операторов.