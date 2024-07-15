Споживчі настрої українців погіршилися
Джерело:Info Sapiens
У червні Індекс споживчих настроїв знизився порівняно з травнем – на 8 пунктів. Водночас інфляційні очікування серед населення зросли.
Як знизилися очікування українців
У дослідженні йдеться, що показник червня нижчий, ніж показник у травні, – це 64,5 пункту.
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Що таке Індекс споживчих настроївЦе показник оцінки тенденцій на споживчому ринку. Його визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час цього опитується 1 000 осіб віком від 16 років. Значення індексів можуть змінюватися від 0 до 200.
- Відтак якщо значення дорівнює 200 – тоді всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію.
- Індекс дорівнює 100 – частки позитивних і негативних оцінок однакові.
- Значення індексу менш як 100 – в суспільстві переважають негативні оцінки.
Які інші значення
- Індекс поточного становища знизився й складає 50,9 пункту – це на 4,7 пункту нижче за рівень показника у травні.
- Індекс економічних очікувань зменшився на 10,2 пункту та складає 73,6 пункту.
Водночас у червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,7 пункту й складає 124,3 пункту, а індекс інфляційних очікувань зріс на 11,7 пункту та складає 188 пунктів.
У липні 2024 року більшість показників продовжують негативну тенденцію попереднього періоду. Щобільше, зниження показує також і індекс поточного становища населення України. Окрім цього, зросли також інфляційні та девальваційні очікування,
– зауважують аналітики Info Sapiens.
Відомо, що невизначеність надалі впливає як поточну ситуацію серед населення України, так і на складові, які стосуються майбутнього.