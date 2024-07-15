Як знизилися очікування українців

У дослідженні йдеться, що показник червня нижчий, ніж показник у травні, – це 64,5 пункту.

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Що таке Індекс споживчих настроїв Це показник оцінки тенденцій на споживчому ринку. Його визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час цього опитується 1 000 осіб віком від 16 років. Значення індексів можуть змінюватися від 0 до 200.

Відтак якщо значення дорівнює 200 – тоді всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію.

– тоді всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 – частки позитивних і негативних оцінок однакові.

– частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менш як 100 – в суспільстві переважають негативні оцінки.

Які інші значення

Індекс поточного становища знизився й складає 50,9 пункту – це на 4,7 пункту нижче за рівень показника у травні.

Індекс економічних очікувань зменшився на 10,2 пункту та складає 73,6 пункту.

Водночас у червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,7 пункту й складає 124,3 пункту, а індекс інфляційних очікувань зріс на 11,7 пункту та складає 188 пунктів.

У липні 2024 року більшість показників продовжують негативну тенденцію попереднього періоду. Щобільше, зниження показує також і індекс поточного становища населення України. Окрім цього, зросли також інфляційні та девальваційні очікування,

– зауважують аналітики Info Sapiens.

Відомо, що невизначеність надалі впливає як поточну ситуацію серед населення України, так і на складові, які стосуються майбутнього.