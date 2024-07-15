Как снизились ожидания украинцев

В исследовании говорится, что показатель июня ниже, чем показатель в мае, – это 64,5 пункта.

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Что такое Индекс потребительских настроений Это показатель оценки тенденций на потребительском рынке. Его определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время этого опрашивается 1 000 человек в возрасте от 16 лет. Значения индексов могут меняться от 0 до 200.

Поэтому если значение равно 200 – тогда все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.

– тогда все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 – доли положительных и отрицательных оценок одинаковы.

– доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 – в обществе преобладают негативные оценки.

Какие другие значения

Индекс текущего положения снизился и составляет 50,9 пункта – это на 4,7 пункта ниже уровня показателя в мае.

Индекс экономических ожиданий уменьшился на 10,2 пункта и составляет 73,6 пункта.

В то же время в июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 1,7 пункта и составляет 124,3 пункта, а индекс инфляционных ожиданий вырос на 11,7 пункта и составляет 188 пунктов.

В июле 2024 года большинство показателей продолжают негативную тенденцию предыдущего периода. Более того, снижение показывает также и индекс текущего положения населения Украины. Кроме этого, выросли также инфляционные и девальвационные ожидания,

– отмечают аналитики Info Sapiens.

Известно, что неопределенность в дальнейшем влияет как текущую ситуацию среди населения Украины, так и на составляющие, касающиеся будущего.