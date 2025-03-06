Не варто розраховувати ні на що: у кого не зростатимуть виплати через індексацію
- Індексація виплат не вплине на пенсіонерів з максимальною пенсією та на виплати суддів.
- Індексація 2025 розпочалася 1 березня, завдяки їй виплати будуть проіндексовані на 11,5%.
Індексація виплат відбулася. Зміни торкнулись більшості пенсіонерів. Однак, є і ті, хто зовсім не відчує збільшення розміру виплат.
У кого не зросте виплата через індексацію
Експерт Сергій Коробкін розповів, що вплив індексації не відчують пенсіонери, які отримують максимальну пенсію зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Socportal.
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Нагадаємо! Максимальна пенсія зараз складає 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто – 23 610 гривень.
Також індексація не вплине:
- на виплати суддів;
- на пенсії або соціальні виплати в розмірі 2 361 гривні.
Річ у тім, що останні виплати пов'язані з прожитковим мінімумом, який не зростав.
Зверніть увагу! Вказана державна соціальна допомога не вважається пенсією, тому на неї не поширюється постанова про підвищення.
Що потрібно знати про індексацію 2025?
Індексація 2025 була розпочата з 1 березня. Показником цьогорічної індексації є – 11,5%. Водночас уряд встановив ліміти на збільшення виплат. Мінімально пенсії можуть зрости на 100 гривень, максимально – 1 500 гривень.