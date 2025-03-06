Не варто розраховувати ні на що: у кого не зростатимуть виплати через індексацію

Індексація виплат відбулася. Зміни торкнулись більшості пенсіонерів. Однак, є і ті, хто зовсім не відчує збільшення розміру виплат.

У кого не зросте виплата через індексацію

Експерт Сергій Коробкін розповів, що вплив індексації не відчують пенсіонери, які отримують максимальну пенсію зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Socportal.

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Нагадаємо! Максимальна пенсія зараз складає 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто – 23 610 гривень.

Також індексація не вплине:

на виплати суддів;

на пенсії або соціальні виплати в розмірі 2 361 гривні.

Річ у тім, що останні виплати пов'язані з прожитковим мінімумом, який не зростав.

Зверніть увагу! Вказана державна соціальна допомога не вважається пенсією, тому на неї не поширюється постанова про підвищення.