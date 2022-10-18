Індексація пенсій: коли чекати на наступне підвищення виплат
У жовтня відбулась планова індексація пенсій, котра стала останньою цьогоріч. Однак у Мінсоцполітиці обіцяють перерахувати виплати вже в перші місяці 2023 року.
Пенсії до кінця 2022 року
Індексація з 1 жовтня
З 1 жовтня в Україні відбулась планова індексація пенсій, розмір підвищення залежав від віку та страхового стажу. Непрацюючим пенсіонерам, яким понад 65 років підвищили мінімальні виплати до 2 680 гривень, однак за умови, що вони мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок.
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- Від 70 до 75 років додали по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації.
- Від 75 років до 80 років додали до пенсії 456 гривень.
- Кому більше ніж 80 років збільшили щомісячну компенсаційну доплату до 579 гривень.
Для тих, хто мав менше ніж 30 та 35 років страхового стажу пенсії з 1 жовтня змінились наступним чином:
- для пенсіонерів понад 70 років, які мають менш ніж 35 та 30 років стажу (для чоловіків та жінок відповідно), мінімальна пенсія склала не менше, ніж 3 тисячі гривень;
- для тих, кому понад 80 років та, хто маж страховий стаж 25 та 20 років (для чоловіків та жінок відповідно) – не меншим за 2,5 тисячі гривень.
Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.
Як перевірити онлайн чи проіндексували пенсію
- Для того, що перевірити чи вам проіндексували пенсію потрібно спершу зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ, перейшовши за посиланням.
- Щоб авторизуватись на сайті потрібний кваліфікований підпис чи інтернет-банкінг.
- Далі необхідно перейти в розділ "Моя пенсія", який знаходиться у меню зліва.
- На цій сторінці буде відображатися вся інформація про пенсійну виплату та її перерахунок.
Мінімалка з 1 грудня зросте
З 1 грудня 2022 року зросте прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2 093 гривень. Відповідно мінімальна пенсія цьогоріч підвищиться теж, оскільки прив'язана до цього показника й становитиме 2 093 гривні.
До слова, у наступному році пенсія залишиться на рівні грудневої, адже бюджетом-2023 не передбачене підвищення прожиткового мінімуму.
До теми Прожитковий мінімум у 2023 році: як зміняться пенсії та інші соцвиплати
Індексація пенсій у 2023 році
Попри те, що у бюджеті на наступний рік не закладене зростання прожиткового мінімуму, у Мінсоцполітиці обіцяють проіндексувати пенсії. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.
Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%. За словами Музиченка, це, звичайно, дуже мало, однак саме стільки наша держава наразі може собі дозволити.
Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення,
– додав заступник міністра.