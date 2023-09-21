Життя покаже: чи буде індексація пенсій у 2024 році
Джерело:Укрінформ
Через економічні складнощі нашої держави, які виникли на фоні війни, актуальним залишається питання про зміни у соцвиплатах. Зокрема найстарші українці цікавляться, чи буде індексація пенсій у 2024 році.
Чи проведуть індексацію у 2024 році
Всупереч словам прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що індексація пенсій відбудеться у 2024 році, Мінсоцполітики Оксана Жолнович висловила деяку невпевненість у цьому. Вона наголосила, що поки що це дійсно є в планах, але "життя покаже".
Читайте також Чи мають право працюючі пенсіонери на доплатиНагадаємо! Під час воєнного стану індексація виплат може не проводитися, як це було у 2022 році.
Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів з нашими міжнародними партнерами
Тобто поки що є певна невизначеність, щодо розмірів індексації найбільших та найменших виплат. В умовах війни спрогнозувати таке досить важко.
Яке збільшення пенсії закладене у Бюджет-2024
З 1 січня 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум на 331 гривню – до 2 920 гривень. Відповідно розмір більшості соціальних виплат теж зростуть.
Наприклад мінімальна пенсія підвищиться до рівня 2 361 гривні. Ці виплати постійно індексуватимуться, якщо пенсіонер напрацював потрібний стаж.Зверніть увагу! В документі зазначено, що наступна індексація має відбутися, як завжди, у березні. Проте на скільки зростуть пенсії поки що не відомо.
Нині пенсіонери отримують такі виплати:
- 0,6% пенсіонерів отримують 1 227,80 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.