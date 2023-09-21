Чи проведуть індексацію у 2024 році

Всупереч словам прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що індексація пенсій відбудеться у 2024 році, Мінсоцполітики Оксана Жолнович висловила деяку невпевненість у цьому. Вона наголосила, що поки що це дійсно є в планах, але "життя покаже".

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Нагадаємо! Під час воєнного стану індексація виплат може не проводитися, як це було у 2022 році.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів з нашими міжнародними партнерами

Тобто поки що є певна невизначеність, щодо розмірів індексації найбільших та найменших виплат. В умовах війни спрогнозувати таке досить важко.

Яке збільшення пенсії закладене у Бюджет-2024

З 1 січня 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум на 331 гривню – до 2 920 гривень. Відповідно розмір більшості соціальних виплат теж зростуть.

Наприклад мінімальна пенсія підвищиться до рівня 2 361 гривні. Ці виплати постійно індексуватимуться, якщо пенсіонер напрацював потрібний стаж.

Зверніть увагу! В документі зазначено, що наступна індексація має відбутися, як завжди, у березні. Проте на скільки зростуть пенсії поки що не відомо.

Нині пенсіонери отримують такі виплати: