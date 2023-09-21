Проведут ли индексацию в 2024 году

Вопреки словам премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что индексация пенсий состоится в 2024 году, Минсоцполитики Оксана Жолнович выразила некоторую неуверенность в этом. Она подчеркнула, что пока это действительно есть в планах, но "жизнь покажет".

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Напомним! Во время военного состояния индексация выплат может не производиться, как это было в 2022 году.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособие по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами

То есть пока есть определенная неопределенность относительно размеров индексации наибольших и наименьших выплат. В условиях войны спрогнозировать такое достаточно затруднительно.

Какое увеличение пенсии заложено в Бюджете-2024

С 1 января 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум на 331 гривну – до 2 920 гривен. Соответственно размер большинства социальных выплат тоже возрастет.

Например, минимальная пенсия повысится до уровня 2 361 гривны. Эти выплаты будут постоянно индексироваться, если пенсионер наработал нужный стаж.

Обратите внимание! В документе говорится, что следующая индексация должна состояться, как всегда, в марте. Однако на сколько вырастут пенсии пока неизвестно.

В настоящее время пенсионеры получают следующие выплаты: