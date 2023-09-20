Почему вам не предоставляют доплаты

Наличие доплат зависит от вида пенсии, получаемых лицом. Когда речь идет о социальных выплатах, говорить о надбавках за стаж невозможно.

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Следует понимать, что социальная пенсия предоставляется тем лицам, которые не смогли проработать требуемое количество лет. Соответственно, они не имеют необходимый, для начисления выплат, стаж. В таком случае пенсия назначается в соответствии с минимальным прожиточным минимумом.

Другое дело, если это выплаты, рассчитываемые на основе стажа и заработной платы лица. Здесь ситуация гораздо сложнее. Если зарплата была достаточно маленькой, при начислении выплат, пенсия может даже не дотягивать до размера минималки. В таком случае, ПФУ "искусственно" увеличивают сумму.

На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры

Возрастные

Эта выплата автоматически прилагается к пенсии.

300 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет;

496 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – от 80 лет.

Эти выплаты могут предоставляться через месяц, если пенсия уже начислена.

За детей

Если пенсионер воспитывает несовершеннолетнего, он имеет право на ежемесячную надбавку в размере 150 гривен. Для получения выплаты необходимо доказать, что ребенок постоянно проживает на территории заявителя.

По состоянию здоровья

800 гривен до пенсии могут получить:

лица старше 80 лет, нуждающиеся в особом уходе;

граждане, которые не могут самостоятельно себя обслуживать;

те, кто не имеет достаточного финансового обеспечения и не может рассчитывать на поддержку близких трудоспособных родственников.

Для оформления этой надбавки следует обратиться в ПФУ.