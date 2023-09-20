Украинцы могут получить гуманитарную помощь

Помощь будут оказывать благотворительный фонд "Украина это ты" вместе с фондами "Граждане", "Женское ветеранское движение", "Го девушки" и т.д.

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На гуманитарку могут рассчитывать:

люди, оказавшиеся в затруднительном положении из-за войны;

территориальные общины;

неприбыльные организации;

юридические лица, пострадавшие от войны.

Чтобы ее получить нужно перейти по этой ссылке и заполнить короткую онлайн форму. Также нужно выбрать одну из категорий:

гуманитарная помощь для переселенцев (ВПЛ);

помощь детям с ограниченными возможностями и детям, потерявшим родителей;

помощь военным.

Обратите внимание! В заявлении нужно будет указать имя, контактный номер телефона и написать сообщение о себе, описывая ситуацию, в которой вы оказались и что вам нужно.

Для ВПЛ построят жилье

Уже начато строительство первых 14 домов по инициативе Фонда Елены Зеленской "Адрес детства".

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Дома для приемных семей – это значительная поддержка для тех, кто берет на себя ответственность и принимает в семью детей. Мы хотим, чтобы помощь таким семьям не была формальной. И само строительство таких домов является одним из ключевых направлений работы для нашей команды тоже.

Там будет установлено подземное модульное бетонное укрытие с металлической взрывостойкой дверью. Площадь каждого дома 285,5 квадратных метров. Помещения будут иметь следующие особенности: