Украинцы могут получить гуманитарную помощь
Помощь будут оказывать благотворительный фонд "Украина это ты" вместе с фондами "Граждане", "Женское ветеранское движение", "Го девушки" и т.д.
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На гуманитарку могут рассчитывать:
- люди, оказавшиеся в затруднительном положении из-за войны;
- территориальные общины;
- неприбыльные организации;
- юридические лица, пострадавшие от войны.
Чтобы ее получить нужно перейти по этой ссылке и заполнить короткую онлайн форму. Также нужно выбрать одну из категорий:
- гуманитарная помощь для переселенцев (ВПЛ);
- помощь детям с ограниченными возможностями и детям, потерявшим родителей;
- помощь военным.
Для ВПЛ построят жилье
Уже начато строительство первых 14 домов по инициативе Фонда Елены Зеленской "Адрес детства".
Дома для приемных семей – это значительная поддержка для тех, кто берет на себя ответственность и принимает в семью детей. Мы хотим, чтобы помощь таким семьям не была формальной. И само строительство таких домов является одним из ключевых направлений работы для нашей команды тоже.
Там будет установлено подземное модульное бетонное укрытие с металлической взрывостойкой дверью. Площадь каждого дома 285,5 квадратных метров. Помещения будут иметь следующие особенности:
- инклюзивность;
- энергоэффективность;
- меблированность;
- обустроенность бытовой техникой.