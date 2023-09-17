Чи очікує на Україну гуманітарна криза

ООН висловила занепокоєння відносно можливої гуманітарної кризи в Україні. Про потенційну допомогу 11 мільйонам українців розповів речник Управління ООН – Савіано Абреу, передає 24 Канал.

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Савіано Абреу Речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Повномасштабне вторгнення Росії призвело до серйозної гуманітарної кризи. В Україні й до цього існували гуманітарні потреби, але вони не були такими величезними, як зараз. 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Це майже половина людей, які нині перебувають в Україні.

Абреу також наголосив, що усі тенденції вказують на можливе загострення ситуації у майбутньому. На це прямо впливатимуть ракетні удари Росії по території України.

На жаль, за перші шість місяців ми спостерігали погіршення ситуації, особливо поблизу лінії фронту. Ми справді спостерігаємо зростання кількості російських ударів, що впливають на цивільне населення і знову руйнують життєво необхідну інфраструктуру. Якщо війна триватиме, а здається, що це саме так, потреби населення або залишаться на тому самому рівні, або зростуть.

– пояснює речник

Взимку ризики зростатимуть. Абреу каже, що тогорічні обстріли завдали сильного удару по українській економіці і створили критичну гуманітарну ситуацію.

Яку саме допомогу надасть ООН:

оплата житла для ВПО;

сплата комунальних платежів за постраждалих унаслідок військових дій;

відновлення та ремонт житла на прифронтових територіях;

доставка продовольчих товарів;

підтримка служб, що займаються послугами ЖКГ;

збереження худоби, забезпечення її харчуванням;

забезпечення українців опалювальними пристроями, ковдрами та зимовим одягом.

Абреу також наголосив на тому, що у майбутньому будуть організовані гуманітарні конвої на особливо небезпечних територіях. Зокрема на Донбасі.