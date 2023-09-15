Субсидии на отопительный сезон 2024 года

Подготовка к отопительному сезону продолжается. Следовательно, напоминаем, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на сезон, а после пересчитывается.

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Отопительный сезон начинается в октябре;

Он продлится до апреля 2024 года;

Тем, кто получал выплаты раньше, их продолжат автоматически, но при условии, что не изменилось материальное состояние;

Тем, кто будет получать их впервые, нужно подать декларацию о доходах и заявление.

На какую сумму субсидий можно рассчитывать

Доходы всех членов домохозяйства влияют на сумму субсидий, назначаемых на отопительный сезон. Если на эти полученные доходы в первой половине 2023 года, то есть за I и II кварталы, была совершена масштабная покупка или члены семьи получили большую сумму денег, то выплаты не будут предоставлены.

Для пенсионеров: для них ситуация иная, ведь их доход, влияющий на сумму субсидии, обычно пенсия. Следовательно, субсидия на этот отопительный сезон учитывается в размере августовской выплаты.

Любопытно! Сумма субсидии на отопительный период в прошлом году составляла 1 600 гривен.

Для семей, члены которых эвакуировались за границу: их прибыль домохозяйства не учитывается в расчете совокупного дохода, если они выехали за границу более чем на 60 дней.

Пенсии в 2024 году

Правительство сегодня одобрило проект бюджета на 2024 год. Во время пересмотра прожиточного минимума возрастут и некоторые социальные выплаты, такие как пенсия.

Важно! Минимальная пенсия с 2 093 гривен вырастет до 2 361 гривны в 2024 году. Пенсионер, который увеличил количество своего стажа до 65 лет, то его пенсия повысится.