Чому вам не надають доплати

Наявність доплат залежить від виду пенсії, яку отримує особа. Коли йдеться про соціальні виплати, говорити про надбавки за стаж неможливо.

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Варто розуміти, що соціальна пенсія надається тим особам, які не змогли пропрацювати необхідну кількість років. Відповідно, вони не мають потрібний, для нарахування виплат, стаж. У такому випадку, пенсія призначається відповідно до мінімального прожиткового мінімуму.

Інша справа, якщо це виплати, які розраховуються на основі стажу та заробітної плати особи. Тут ситуація набагато складніша. Якщо зарплата була достатньо маленькою, під час нарахування виплат, пенсія може навіть не дотягувати до розміру мінімалки В такому випадку, ПФУ "штучно" збільшують суму.

На які доплати можуть розраховувати пенсіонери

Вікові

Ця виплата автоматично додається до пенсії.

300 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Ці виплати можуть надаватися через місяць, якщо пенсія уже нарахована.

За дітей

Якщо пенсіонер виховує неповнолітню особу, він має право на щомісячну надбавку у розмірі 150 гривень. Для отримання виплати потрібно довести, що дитина постійно проживає на території заявника.

За станом здоров'я

800 гривень до пенсії можуть отримати:

особи старше 80 років, які потребують особливого догляду;

громадяни, що не можуть самостійно себе обслуговувати;

ті, хто не має достатнього фінансового забезпечення і не може розраховувати на підтримку близьких працездатних родичів.

Для оформлення цієї надбавки потрібно звернутися у ПФУ.