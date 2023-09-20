Українці можуть отримати гуманітарну допомогу

Допомогу надаватимуть благодійний фонд "Україна це ти" разом з фондами "Громадяни", "Жіночий ветеранський рух", "Го дівчата" тощо.

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На гуманітарку можуть розраховувати:

люди, які опинилися у скрутному становищі через війну;

територіальні громади;

неприбуткові організації;

юридичні особи, які постраждали від війни.

Щоб її отримати потрібно перейти за цим посиланням та заповнити коротку онлайн-форму. Також треба обрати одну із категорій:

гуманітарна допомога для переселенців (ВПО);

допомога дітям з обмеженими можливостями та дітям, які втратили батьків;

допомога військовим.

Зверніть увагу! У заяві треба буде вказати ім'я, контактний номер телефону та написати повідомлення про себе, описуючи ситуацію в якій ви опинилися та що вам потрібне.

Для ВПО побудують житло

Уже розпочато будівництво перших 14 будинків за ініціативи Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства".

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Будинки для прийомних сімей – це вагома підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає у сім’ю дітей. Ми хочемо, аби допомога таким сім’ям не була формальною. І саме будівництво таких будинків є одним із ключових напрямків роботи для нашої команди також.

Там буде встановлено підземне модульне бетонне укриття із металевими вибухостійкими дверима. Площа кожного будинку 285,5 метрів квадратних. Приміщення матимуть такі особливості: