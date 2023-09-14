Нова індексація пенсій: Зеленський розповів, коли українцям підвищать виплати
Джерело:Володимир Зеленський
У своєму вечірньому звернені, Володимир Зеленський розповів, коли відбудеться нова індексація пенсій. Раніше 2024 року надбавок чекати не варто.
Нова індексація пенсій для українців
Нова індексація пенсій, як і завжди, пройде у березні 2024 року.
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Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це й передбачено законом.
Також він наголосив, що акцент у держбюджеті на наступний рік буде робитися не лише на обороні, а й на стимулюванні економіки. Наприклад збільшиться кількість робочих місць.Нагадаємо! З 1 березня 2023 року була проведена індексація виплат для понад 10 мільйонів українців. В середньому їх надходження зросли у діапазоні від 100 до 1 500 гривень.
Коли відбудеться підвищення пенсій
Дарина Марчак теж повідомила, що індексація пенсій відбудеться 1 березня 2024 року.
Індексація пенсій має відбуватися щорічно з 1 березня. Але в час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Незважаючи на це з 1 березня 2024 року повинна відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету.
Вона наголосила, що передбачити розмір доплати поки що неможливо, проте у держбюджеті передбачені такі виплати.
Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.
– зауважила вона.