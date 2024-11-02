Чи відбудеться індексація пенсій у 2025 році

Майбутнє підвищення пенсій залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок. Проте на наступний рік заплановано підвищити виплати на 10-12%.

Індексація пенсій у 2025 році

Точний відсоток індексації пенсій стане відомим лише на початку наступного року, передає 24 Канал з посиланням на Громадське Радіо. Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень додала, що це залежить від рівня інфляції та зростання зарплат.

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Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10 – 12%. Минулого року цей показник становив близько 6%,

– сказала вона.

Вона додала, що прем'єр-міністр і міністр соціальної політики підтвердили наявність коштів на індексацію у бюджеті на 2025 рік.

Нагадаємо! Станом на 1 жовтня в Україні налічувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становила – 5 852 гривні.

Пенсійний фонд підтвердив, що наразі має достатньо ресурсів для покриття основних виплат. Однак він зазначив, що існують додаткові державні програми для фінансування пенсій військовослужбовцям, жертвам війни та дитячих виплат. Ці виплати фінансуються переважно з державного бюджету, значною мірою завдяки підтримці міжнародних партнерів.