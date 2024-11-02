Индексация пенсий в 2025 году

Точный процент индексации пенсий станет известен только в начале следующего года, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное Радио. Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований добавила, что это зависит от уровня инфляции и роста зарплат.

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Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10 – 12%. В прошлом году этот показатель составлял около 6%,

– сказала она.

Она добавила, что премьер-министр и министр социальной политики подтвердили наличие средств на индексацию в бюджете на 2025 год.

Напомним! По состоянию на 1 октября в Украине насчитывалось 10,3 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляла – 5 852 гривны.

Пенсионный фонд подтвердил, что сейчас имеет достаточно ресурсов для покрытия основных выплат. Однако он отметил, что существуют дополнительные государственные программы для финансирования пенсий военнослужащим, жертвам войны и детских выплат. Эти выплаты финансируются преимущественно из государственного бюджета, значительной степени благодаря поддержке международных партнеров.