20 вересня, 10:02
Українці не побачать зростання пенсій до кінця року: чи планує уряд переглянути виплати

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Перерахунок пенсій заплановано з 1 березня 2026 року, а на пенсійне забезпечення виділено 1 трильйон 27 мільярдів гривень.
  • Проєкт бюджету передбачає 251,3 мільярда гривень трансферту Пенсійному фонду, а також збільшення фінансування соціальної сфери, медицини та освіти.

Зростання пенсій українцям до кінця 2025 року не передбачене. Водночас влада дала відповідь, чи планує збільшувати виплати у 2026 році.

Коли відбудеться щорічна індексація пенсій в Україні?

Згідно з проєктом Державного бюджету на 2026 рік, перерахунок виплат відбудеться з 1 березня 2026 року, передає 24 Канал із посиланням на премʼєр-міністра України Юлію Свириденко.

На пенсійне забезпечення закладено 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда більше, ніж у 2025 році. Це дозволить забезпечити вчасні виплати для 10,3 мільйона пенсіонерів та частково компенсувати зростання цін на товари й послуги.

Зауважте! Яким буде коефіцієнт у 2026 році, стане відомо у лютому.

Скільки грошей спрямують на фінансування пенсійного фонду?

У Міністерстві фінансів уточнили: проєкт бюджету передбачає 251,3 мільярда гривень трансферту Пенсійному фонду. 

Крім того, у порівнянні з попереднім роком значно збільшено фінансування соціальної сфери, медицини та освіти.

Для чого індексації пенсії в Україні?

Індексація є основним механізмом осучаснення пенсій в Україні. У 2025 році вона відбулася з коефіцієнтом 1,115, що дало підвищення виплат у середньому на 9,5%, однак реальне зростання доходів пенсіонерів "з’їла" інфляція. 

Що ще відомо про індексацію пенсії в Україні: коротко про головне

  • В Україні індексація пенсій відбувається лише раз на рік, тож до кінця 2025-го додаткового масштабного перерахунку виплат не передбачено. 

  • Водночас для громадян віком від 70 років діють спеціальні надбавки. 

  • Зокрема, передбачені й доплати на догляд для самотніх літніх людей, які потребують сторонньої допомоги.