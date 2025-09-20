Рост пенсий украинцам до конца 2025 года не предусмотрен. В то же время власти дали ответ, планируют ли увеличивать выплаты в 2026 году.

Когда состоится ежегодная индексация пенсий в Украине?

Согласно проекту Государственного бюджета на 2026 год, перерасчет выплат состоится с 1 марта 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

На пенсионное обеспечение заложено 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда больше, чем в 2025 году. Это позволит обеспечить своевременные выплаты для 10,3 миллиона пенсионеров и частично компенсировать рост цен на товары и услуги.

Заметьте! Каким будет коэффициент в 2026 году, станет известно в феврале.

Сколько денег направят на финансирование пенсионного фонда?

У Министерстве финансов уточнили: проект бюджета предусматривает 251,3 миллиарда гривен трансферта Пенсионному фонду.

Кроме того, по сравнению с предыдущим годом значительно увеличено финансирование социальной сферы, медицины и образования.

Для чего индексации пенсии в Украине? Индексация является основным механизмом осовременивания пенсий в Украине. В 2025 году она состоялась с коэффициентом 1,115, что дало повышение выплат в среднем на 9,5%, однако реальный рост доходов пенсионеров "съела" инфляция.

