Індексація пенсій у 2026 році: чи зростуть виплати восени

Питання зростання пенсій вельми актуальне для багатьох українців. Однак уряд в Україні має чіткий графік, коли оновлюються соціальні виплати, зокрема й пенсії.

Чи буде індексація пенсій у 2026 році

Індексація пенсійних виплат в Україні відбувається з 1 березня, про що пише Пенсійний фонд.

Коефіцієнт індексації пенсій у 2026 році встановили на рівні 12,1%. Однак цьогоріч перерахунку більше не очікується. Наступна індексація буде навесні 2027 року.

Однак це не означає, що виплати не зростуть. Збільшення пенсій можливе, але для певних категорій пенсіонерів. Наприклад, можливі вікові доплати.

Вони стосуються українців віком від 70 років і старших:

від 70 до 74 років – доплачують до 300 гривень;

від 75 до 79 років – додають 456 гривень до пенсії;

від 80 років – нададуть 570 гривень.

Слід додати, що загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Крім того, нараховані виплати не сумуються між собою. Тобто, якщо українцю виповнилося 75 років, то він отримає 456 гривень до пенсії, а не 756 гривень.

Які ще існують доплати до пенсії

Також доплату можуть отримати особи, яким виповнилося 70 років і більше, але страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок. У цьому випадку доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з розміру 4 050 гривень.

Але розмір пенсії за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок з-поміж тих, кому виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим ніж 4 213 гривень. А в осіб віком від 75 до 80 років не може бути меншим ніж 4 050 гривень.

Нагадаємо, що деякі українці зможуть отримати ще один вид доплати до пенсій. Розмір становить майже 1 300 гривень.

А ще доплату до пенсії призначають за особливі заслуги перед Україною. Її призначають спортсменам, різним рекордсменам тощо.