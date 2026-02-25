Охопить майже всі види пенсій: як українцям проіндексують виплати в березні

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексують на 12,1% – уряд уже ухвалив відповідне рішення. Перерахунок відбудеться автоматично.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?

Деталі розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Розмір підвищення перевищує торішній рівень інфляції, тож дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін.

Перерахунок охопить майже усі основні види пенсій – за віком, військові, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Ба більше, уряд продовжує практику індексації призначених упродовж 2021 – 2025 років пенсій. За словами Свириденко, це відновлює справедливість для тих, чиї виплати раніше не підлягали процедурі.

Також проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій і страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

Держава послідовно виконує свої соціальні зобов'язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни,

– наголосила прем'єрка.

Важливо! З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, що досі працюють, з урахуванням оновленого стажу й заробітку.

Якими будуть проіндексовані пенсії?

Раніше деталі березневої процедури пояснив у інтерв'ю "РБК-Україна" міністр соціальної політики Денис Улютін. Мінімальна надбавка складе 100 гривень, тоді як максимальна – 2 595 гривень.

Наприклад, мінімальна пенсія для пенсіонерів, що не працюють, зросте з 3 038 гривень до 3 406 гривень.

Мінімальну виплату підвищать для людей віком від 70 до 80 років – до 4 050 гривень замість 3 613 гривень, для 80 років і старше – до 4 213 гривень замість 3 758 гривень.

Кому виплати не підвищать?