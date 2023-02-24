Кому не піднімуть пенсії у березні 2023 року

Раніше уряд зазначав, що березнева індексація торкнеться усіх категорій пенсіонерів. Проте стало відомо, що для однієї категорії виплати залишаться без змін.

Мовиться про тих українців, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати. Про це під час телемарафону розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, передає 24 Канал.

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Дарина Марчак Перша заступниця міністра соцполітики Ми покриваємо індексацією майже всі категорії осіб. Не буде здійснюватися індексація для тих, у кого пенсії вже перевищують максимальний розмір, встановлений законодавством.

Також Марчак додала, що наразі для індексації готово все, крім постанови уряду. Разом з тим індексація пенсій в першу чергу спрямована на людей з низькими пенсійними виплатами.

Хто має право на пенсію за віком

У 2023 році вийти на пенсію мають право лише ті українці, які накопичили не менше, ніж 30 років страхового стажу до 60 років.

Також деякі громадяни мають право вийти на пенсію достроково. Мовиться про військовослужбовців, людей з інвалідністю або ті громадяни, які мають шкідливу для здоров'я роботу. Також на достроковий вихід на пенсію мають право багатодітні батьки. Детальніше про це, раніше розповідали тут.