Плюс 1000 гривень до пенсії: хто отримає значне підвищення під час індексації
16 лютого 2024, 12:03Читать новость на русском
Джерело:OBOZ.UA
Березнева індексація пенсій, ймовірно, пройде на рівні 13%. Під час неї розмір виплат деяких українців може зрости на тисячу гривень.
Як відбудеться підвищення
Під час березневої індексації враховуватиметься лише той розмір пенсії, який розраховувався за формулою. А от доплати, зокрема державні гарантії за надстаж, враховуватися не буде.
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Тобто, якщо особа, якій 65 років, і вона має повний стаж, вона отримує 40% від мінімалки – 2 840 гривень. Проте, якщо за формулою її виплати становлять 2 700 гривень, але вона отримує вищевказану суму, індексацію їй проведуть саме за виплатою по формулі.
Як можуть зрости виплати українців
Виплати українців можуть проіндексувати на 13%, тож надбавка може скласти:
- на 100 – 299 гривень – для тих, хто має значну прибавку до розрахункового розміру пенсії;
- на 300 – 399 гривень – для тих, хто отримує до 3 076 гривень;
- на 400 – 499 гривень – для тих, чий розмір пенсії становить від 3 077 до 3 846 гривень;
- на 500 – 599 гривень – для тих, чия пенсія від 3 847 до 4 615 гривень;
- на 600 – 699 гривень – для тих, чия пенсія становить від 4 616 до 5 378 гривень;
- на 700 – 799 гривень – для пенсіонерів з виплатами від 5 379 до 6 153 гривень;
- на 800 – 899 гривень – якщо пенсія становить від 6 154 до 6 923 гривень;
- на 900 – 999 гривень – якщо пенсіонер отримує від 6 924 до 7 692 гривень;
- на 1 000 гривень – якщо пенсія українця понад 7 693 гривень.