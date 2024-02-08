Кому в Україні не підвищать пенсії в березні: що відомо про індексацію виплат

Очікується, що індексація відбудеться в березні, проте не всі її відчують. За попередніми даними, остаточний розмір підвищення складе 13%.

Кого не торкнеться індексація

Наприкінці лютого буде визначено остаточний розмір індексації пенсій. За попередніми оцінками, вона складе 13%. Індексація допоможе пенсіонерам захистити свої доходи від негативного впливу інфляції.

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Проте не всі отримають індексацію, заплановану на березень. Виплати не збільшаться для таких осіб:

які вийшли на пенсію менш як 3 роки тому;

отримують високу пенсію;

отримують розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.

Згідно з українським законодавством, громадянам не можуть платити пенсію, нижчу за мінімальне значення. У таких випадках пенсіонерам призначають доплати, щоб збільшити розмір пенсії до мінімального значення.

Таким чином, виплати таким пенсіонерам зростуть у березні, але фактично, це лише означає заміну доплати до мінімальної пенсії за індексацію. Іншими словами, для тих, хто увійшов у цю групу, підвищення буде непомітним.

У кого вже збільшились пенсії

З 1 січня зросли мінімальні виплати пенсіонерів через зростання прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривня замість 2 093 гривень.

Також збільшились пенсії громадян, які мають повний стаж і, при цьому, вони старше 65 років. Це зростання відбулося, завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Зараз така пенсійна виплата складає 2 840 гривень.

Мінімальна пенсія для осіб, які мають повний стаж складає 40% від гарантованої зарплати.

Наступне збільшення пенсії очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата стане уже 8 000 гривень, відповідно пенсійна виплата складатиме 3 200 гривень.

З 1 березня 2023 року перераховано 10,5 мільйонів пенсій, а середній розмір підвищення склав – 579,10 гривень. У підсумку, середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривні або на 14,9% до 5311,44 гривні.