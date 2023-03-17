Підняли пенсію на 62 копійки: українці скаржаться, що "не відчули" індексацію

Багато українців вже отримали оновлені пенсійні виплати після березневої індексації. Однак не всі отримали те, на що очікували.

На що скаржаться українці

Українці активно коментують індексацію у соцмережах. Зокрема, пишуть, що не відчули підняття пенсійних виплат взагалі. Так, комусь пенсію начебто підняли всього на 2 гривні, а комусь і взагалі на 63 копійки.

До теми Деяким пенсіонерам доплатять 600 гривень у березні



Коментарі українців щодо індексації / Скріншот "Апостроф"

Однак зарано розганяти зраду. На це може бути цілком логічна причина. Адже, по-перше, деякі категорії пенсіонерів не підпали під індексацію взагалі. А, по-друге, є такі категорії, яким просто потрібно дочекатися квітня або липня – і їх пенсії також проіндексують.

Кому не підняли пенсію у березні

Цьогоріч пенсію проіндексують для максимально широкої категорії людей – для 10,5 мільйона осіб. Однак наступним категоріям треба ще трохи зачекати:

З 1 квітня отримають перерахунок пенсії працюючі пенсіонери з урахуванням збільшеного страхового стажу.

отримають перерахунок пенсії працюючі пенсіонери з урахуванням збільшеного страхового стажу. З 1 липня проіндексують спеціальні пенсії для науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Пенсії піднімуть на 19,7%. Але цю надбавку вираховуватимуть від базової пенсії. Тобто, якщо пенсіонер має пенсію 2 500 гривень і ще 500 гривень доплата, то індексацію застосують лише до 2,5 тисяч гривень.

Однак є й категорії пенсіонерів, які зовсім не отримають підвищення пенсії: ні у березні, ні пізніше. Це 4 категорії осіб:

працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2 100 гривень;

прокурори на пенсії;

особи, які отримують пенсію, вищу за максимальну (20 930 гривень);

отримувачі щомісячного довічного грошового утримання.

Нагадаємо, що мінімально пенсія зросте на 100 гривень. Таку надбавку отримають новоспечені пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2020 – 2022 роках. У них і так відносно вищі пенсійні виплати, тому їх повноцінна індексація не торкнеться.

Інші ж можуть розраховувати на середню індексацію в розмірі 600 гривень, а максимальну – 1 500 гривень.