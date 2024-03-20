Пенсії з інвалідності перерахували: які виплати надійдуть у квітні

З 1 березня розпочалася масштабна індексація пенсійних виплат. Унаслідок перерахунку зміняться і пенсії осіб з інвалідністю.

Чи зростуть ці виплати у квітні

Виплати по інвалідності були проіндексовані в березні. Відповідно, у квітні громадяни отримають збільшені пенсії.

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Окремо були проіндексовані виплати осіб, що мають інвалідність і водночас належать до певної категорії. Зокрема, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні пенсії збільшили так:

для осіб з інвалідністю І групи мінімум становить 14 308,46 гривні;

ІІ групи – 11 446,77 гривні;

ІІІ групи – 8585,08 гривень.

Гарантовані пенсійні виплати військовослужбовців також були перераховані. Тепер їхні мінімальні пенсії, залежно від групи, такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень;

ІІ групи – 12 396 гривень;

ІІІ групи – 8500 гривень;

для учасників бойових дій – 4958 гривень;

для постраждалих унаслідок участі в Революції гідності – 4958 гривень.

Як призначається група інвалідності

Ступінь інвалідності визначає спеціальна комісія. До уваги беруться обставини, за яких особа дістала інвалідність.

У деяких випадках спеціалісти призначають повторну експертизу. Унаслідок цього огляду призначена група може змінитись, відповідно, коригуються і виплати.