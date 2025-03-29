Кому не індексували пенсію у березні 2025 року

Березневу індексацію завершено. Більшість пенсіонерів уже відчули зростання своїх виплат. Однак, є і ті у кого пенсії зовсім не збільшувались.

Хто не відчув цьогорічну індексацію

Цьогорічна індексація не торкнулася пенсіонерів, що отримують максимальну пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Максимальна пенсія в Україні зараз – 23 610 гривень.

Також індексація не вплинула на тих, хто отримує мінімальну виплату. Йдеться саме про осіб, яким "дотягнули" пенсію штучно до встановленого мінімуму.

Індексування не вплинуло і на виплати осіб, які вийшли на пенсію з початку 2025 року.

Якою була цьогорічна індексація:

показник цьогорічної індексації – 11,5% (тобто, коефіцієнт – 1,115);

мінімально можливе зростання виплат – 100 гривень, максимальне – 1 500 гривень;

середня пенсія зросла до 6 625 гривень.

Зверніть увагу! Загалом на підвищення виплат внаслідок індексації було витрачено 240 мільйонів гривень.