Хто не відчув цьогорічну індексацію
Цьогорічна індексація не торкнулася пенсіонерів, що отримують максимальну пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Нагадаємо! Максимальна пенсія в Україні зараз – 23 610 гривень.
Також індексація не вплинула на тих, хто отримує мінімальну виплату. Йдеться саме про осіб, яким "дотягнули" пенсію штучно до встановленого мінімуму.
Індексування не вплинуло і на виплати осіб, які вийшли на пенсію з початку 2025 року.
Якою була цьогорічна індексація:
- показник цьогорічної індексації – 11,5% (тобто, коефіцієнт – 1,115);
- мінімально можливе зростання виплат – 100 гривень, максимальне – 1 500 гривень;
- середня пенсія зросла до 6 625 гривень.
Зверніть увагу! Загалом на підвищення виплат внаслідок індексації було витрачено 240 мільйонів гривень.