Кто не почувствовал нынешнюю индексацию
Нынешняя индексация не коснулась пенсионеров, получающих максимальную пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также "Мы не отступим перед США", – в Германии отреагировали на автомобильные пошлины Трампа
Напомним! Максимальная пенсия в Украине сейчас – 23 610 гривен.
Также индексация не повлияла на тех, кто получает минимальную выплату. Речь идет именно о лицах, которым "дотянули" пенсию искусственно до установленного минимума.
Индексирование не повлияло и на выплаты лиц, которые вышли на пенсию с начала 2025 года.
Какой была индексация в этом году:
- показатель нынешней индексации – 11,5% (то есть, коэффициент – 1,115);
- минимально возможный рост выплат – 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен;
- средняя пенсия выросла до 6 625 гривен.
Обратите внимание! В целом на повышение выплат в результате индексации было потрачено 240 миллионов гривен.